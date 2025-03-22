Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
İHA

Beşiktaş, Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışması, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Siyah-beyazlılar, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 13.00’te İstanbulspor ile basına kapalı yapacağı hazırlık maçıyla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor