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Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Peki Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte BJK-GS maçı muhtemel 11'ler