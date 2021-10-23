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- Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler
Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler
- Haber Merkezi
- 23.10.2021 - 13:36
- Güncelleme : 23.10.2021 - 13:37
Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunun 10. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor.
Süper Lig'in 2 güçlü takımı ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray, 3 puan için karşı karşıya gelecek.
Avrupa'dan eli boş dönen Beşiktaş, kötü gidişe Galatasaray maçıyla dur demek istiyor. Sarı-kırmızılıları mağlup edip yükselişe geçmek isteyen son şampiyon, evinde baskılı oyununu oynamayı planlıyor.
Avrupa'dan 3 puanla dönen Galatasaray ise Beşiktaş derbisine oldukça moralli çıkacak. Ligde 17 puanla 6. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş maçını kazanıp üst sıralara yerleşme hedefinde.
Derbi maçını izlemek ve tarihi anlara tanık olmak isteyen futbolseverler ise Beşiktaş - Galatasaray maçının tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.
Peki Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Galatasaray maçı muhtemel 11'ler...
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Galatasaray maçı, 25 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak olan bu mücadelede, hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.
Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık'ın üstleneceği mücadele, beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Wellington, Rıdvan, Josef, Pjanic, Alex Texeira, Kenan Karaman, Ghezzal, Batshuayi
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Morutan, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Mohammed