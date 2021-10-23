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    Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

    Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Peki Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte BJK-GS maçı muhtemel 11'ler
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2021 - 13:36
    • Güncelleme : 23.10.2021 - 13:37
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    Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

    Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunun 10. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor.

    Süper Lig'in 2 güçlü takımı ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray, 3 puan için karşı karşıya gelecek.

    Avrupa'dan eli boş dönen Beşiktaş, kötü gidişe Galatasaray maçıyla dur demek istiyor. Sarı-kırmızılıları mağlup edip yükselişe geçmek isteyen son şampiyon, evinde baskılı oyununu oynamayı planlıyor.

    Avrupa'dan 3 puanla dönen Galatasaray ise Beşiktaş derbisine oldukça moralli çıkacak. Ligde 17 puanla 6. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş maçını kazanıp üst sıralara yerleşme hedefinde.

    Derbi maçını izlemek ve tarihi anlara tanık olmak isteyen futbolseverler ise Beşiktaş - Galatasaray maçının tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

    Peki Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Galatasaray maçı muhtemel 11'ler...

    BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Beşiktaş - Galatasaray maçı, 25 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak olan bu mücadelede, hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

    Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık'ın üstleneceği mücadele, beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

    Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11 ler #1

    MUHTEMEL 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Wellington, Rıdvan, Josef, Pjanic, Alex Texeira, Kenan Karaman, Ghezzal, Batshuayi

    Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Morutan, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Mohammed

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