Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi son taktikler

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. Fatih Terim ve Sergen Yalçın oyuncularını kritik derbi öncesinde motive etti.

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

Lider Trabzon ile puan farkının açılmasını istemeyen iki takım da rakibini iyi analiz ederken teknik direktörler Sergen Yalçın ve Fatih Terim de futbolcularını motive etti.

"FİNAL PASLARINA DİKKAT EDİN"

Derbiden galibiyetle ayrılarak, zirve yarışındaki iddiasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın kritik maç öncesi son uyarılarını yaptı. Deneyimli hoca, oyuncularıyla yaptığı son toplantıda bireysel hata istemediğini bir kez daha yinelerken, final paslarına çok dikkat edilmesi gerektiğini aktardı.

Galatasaray’ı yenmeleri halinde üç puandan çok daha fazlasını kazanacaklarını kaydeden siyah-beyazlı teknik adamın, “Rakip ceza sahasında bulduğumuz pozisyonlarda, çok dikkatli olmalıyız. Garanti pası tercih etmelisiniz. Sizden daha müsait durumdaki arkadaşlarınız varsa onları mutlaka görmelisiniz. Takım savunmasını riske düşürebilecek hareketlerden de kesinlikle kaçınmalısınız” diye konuştuğu vurgulandı.

Hücum bölgesi dışında savunmaya da ciddi uyarılarda bulunan Sergen Yalçın’ın, özel hazırlanan videolar eşliğinde de tüm takımı derbiye hazırladığı ifade edildi.

Hem Galatasaray’ın geride kalan maçlarındaki önemli anları hem de kendi maçlarındaki hatalı pozisyonlarını masaya yatıran başarılı teknik adamın, hafta boyunca üzerinde durduğu oyun disiplini ve sabır konusundaki uyarılarını son toplantıda da gündeme getirdiği bildirildi.

"MENTAL ÜSTÜNLÜK BİZE GEÇER"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, Beşiktaş'la oynanacak olan derbisi alarak zirveye ortak olmak istiyor.

Bu nedenle tecrübeli teknik adama göre; Vodafone Park'tan çıkacak 3 puan çok daha fazla anlam taşıyor. Özellikle de psikolojik olarak rakiplerine korku salacak bir 3 puan olacak.

Oyuncularını psikolojik olarak derbiye hazırlayan Terim, "Beşiktaş'ı yenersek mental açıdan öne geçeriz. Bu da bize şampiyonluk yolunda psikolojik destek sağlar" dedi. Oyuncularından her şeyi yapmalarını istedi.

"ŞİFREMİZ SABIR"

Fatih Hoca oyuncularıyla yaptığı toplantıda Beşiktaş maçında da Moskova'daki oyun anlayışını sahaya yansıtacaklarını söyledi.

Moskova'daki zaferi hatırlatan Terim "Lokomotiv karşısında taktik disiplin ve sabırlı oyunumuz bize istediğimiz sonucu getirdi. Şimdi de çok benzer bir 90 dakika var önümüzde. Beşiktaş kazanmak için seyircisi önünde baskılı başlayacak. İyi alan kapatıp, bireysel hata yapmadan yavaş yavaş kontrolü ele alacağız. Önce savunma güvenliğini sağlayacağız ve fırsat kollayacağız. Taktik disiplin ve sabır şifremiz olacak." dedi.