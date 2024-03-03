Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesinde olay! Polisler müdahale etti Beşiktaş - Galatasaray mücadelesi öncesi maçın oynanacağı stada gelen sarı-kırmızılı taraftarlara polis müdahale etti.

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ensonhaber.com

Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.

Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynanacak ve zirve yarışında büyük bir öneme sahip olan bu müsabaka öncesinde olaylar çıktı.

Derbi öncesinde arbede çıktı

İl Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararla birlikte takımlarını desteklemek için stadyuma gelen sarı-kırmızılı taraftarlar ile Beşiktaşlı futbolseverler arasında derbi öncesinde arbede yaşandı.

Kavganın büyümesini önleyen polisler her iki tarafı da olay yerinden uzaklaştırırken Galatasaraylı taraftarlara müdahale etti.

"1914 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar verilmiştir"

İl Güvenlik Kurulu, maç öncesinde yaptığı açıklamada şunları demişti: