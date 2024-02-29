Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi

Süper Lig'de 28. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini, Halil Umut Meler yönetecek. Meler, ligin ilk yarısında Galatasaray-Beşiktaş derbisini de yönetmişti.
İşte haftanın hakemleri...
1 Mart Cuma
20:00 Kasımpaşa - Sivasspor (Burak Şeker)
2 Mart Cumartesi
13:30 Ankaragücü - İstanbulspor (Muhammet Ali Metoğlu)
16:00 Rizespor - Kayserispor (Burak Pakkan)
19:00 Hatayspor - Fenerbahçe (Atilla Karaoğlan)
3 Mart Pazar
13:30 Başakşehir - Samsunspor (Abdullah Buğra Taşkınsoy)
13:30 Pendikspor - Konyaspor (Ümit Öztürk)
19:00 Beşiktaş - Galatasaray (Halil Umut Meler)
4 Mart Pazartesi
17:00 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük (Murat Erdoğan)
20:00 Alanyaspor - Trabzonspor (Volkan Bayarslan)
20:00 Antalyaspor - Gaziantep FK (Direnç Tonusluoğlu)
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