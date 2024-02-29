Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi
ensonhaber.com

Süper Lig'de 28. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini, Halil Umut Meler yönetecek. Meler, ligin ilk yarısında Galatasaray-Beşiktaş derbisini de yönetmişti.

İşte haftanın hakemleri...

1 Mart Cuma

20:00 Kasımpaşa - Sivasspor (Burak Şeker)

2 Mart Cumartesi

13:30 Ankaragücü - İstanbulspor (Muhammet Ali Metoğlu)

16:00 Rizespor - Kayserispor (Burak Pakkan)

19:00 Hatayspor - Fenerbahçe (Atilla Karaoğlan)

3 Mart Pazar

13:30 Başakşehir - Samsunspor (Abdullah Buğra Taşkınsoy)

13:30 Pendikspor - Konyaspor (Ümit Öztürk)

19:00 Beşiktaş - Galatasaray (Halil Umut Meler)

4 Mart Pazartesi

17:00 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük (Murat Erdoğan)

20:00 Alanyaspor - Trabzonspor (Volkan Bayarslan)

20:00 Antalyaspor - Gaziantep FK (Direnç Tonusluoğlu)