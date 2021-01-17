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    Beşiktaş-Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Beşiktaş-Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 17.01.2021 - 17:52
    • Güncelleme : 17.01.2021 - 17:55
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    Süper Lig'de lider konumda bulunan Beşiktaş, haftanın en önemli maçında 4. sırada bulunan Galatasaray'ı ağırlayacak.

    Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Oğuzhan, Atiba, Larin, Aboubakar

    Galatasaray: Okan, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda, Etebo, Oğulcan, Diagne

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