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Beşiktaş-Galatasaray maçının ilk 11'leri
Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 17.01.2021 - 17:52
- Güncelleme : 17.01.2021 - 17:55
Süper Lig'de lider konumda bulunan Beşiktaş, haftanın en önemli maçında 4. sırada bulunan Galatasaray'ı ağırlayacak.
Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Oğuzhan, Atiba, Larin, Aboubakar
Galatasaray: Okan, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda, Etebo, Oğulcan, Diagne