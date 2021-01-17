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    Beşiktaş-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 17.01.2021 - 08:41
    • Güncelleme : 17.01.2021 - 08:51
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    Süper Lig'de lider konumda bulunan Beşiktaş, haftanın en önemli maçında 4. sırada bulunan Galatasaray'ı ağırlayacak.

    Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

    Beşiktaş'ta maç kadrosuna alınmayan Hasic'in yanı sıra cezalı Welinton bu karşılaşmada yer alamayacak.

    Galatasaray'da sakatlığı bulunan Falcao'nun yanı sıra Emre Taşdemir ile Omar'ın maç kadrosunda olması beklenmiyor.

    Beşiktaş-Galatasaray maçının muhtemel 11 leri #1

    İSTANBUL'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI VAR

    Öte yandan dün geceden beri İstanbul'da yağan yoğun kar yağışı, 'derbi oynanacak mı' sorularını akıllara getirdi. Şimdilik konuyla ilgili TFF'den bir açıklama yapılmazken, maçın oynanıp oynanmayacağı ilerleyen saatlerde netlik kazanacak.

    Maçın ertelenmesini istemeyen Beşiktaş yönetimi ise zemini ısıtma çalışmalarına başladı.

    Beşiktaş-Galatasaray maçının muhtemel 11 leri #2

    MUHTEMEL 11'LER

    Beşiktaş

    Ersin
    Rosier
    Vida
    Montero
    Rıdvan 
    Josef
    Atiba
    Oğuzhan Özyakup
    Ghezzal
    Larin
    Aboubakar

    Galatasaray

    Okan
    Şener
    Luyindama
    Marcao
    Saracchi
    Taylan
    Belhanda
    Oğulcan
    Emre Kılınç
    Arda Turan
    Diagne

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