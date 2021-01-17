Beşiktaş-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek.

Süper Lig'de lider konumda bulunan Beşiktaş, haftanın en önemli maçında 4. sırada bulunan Galatasaray'ı ağırlayacak.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta maç kadrosuna alınmayan Hasic'in yanı sıra cezalı Welinton bu karşılaşmada yer alamayacak.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Falcao'nun yanı sıra Emre Taşdemir ile Omar'ın maç kadrosunda olması beklenmiyor.

İSTANBUL'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI VAR

Öte yandan dün geceden beri İstanbul'da yağan yoğun kar yağışı, 'derbi oynanacak mı' sorularını akıllara getirdi. Şimdilik konuyla ilgili TFF'den bir açıklama yapılmazken, maçın oynanıp oynanmayacağı ilerleyen saatlerde netlik kazanacak.

Maçın ertelenmesini istemeyen Beşiktaş yönetimi ise zemini ısıtma çalışmalarına başladı.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş

Ersin

Rosier

Vida

Montero

Rıdvan

Josef

Atiba

Oğuzhan Özyakup

Ghezzal

Larin

Aboubakar

Galatasaray

Okan

Şener

Luyindama

Marcao

Saracchi

Taylan

Belhanda

Oğulcan

Emre Kılınç

Arda Turan

Diagne