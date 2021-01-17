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- Beşiktaş-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Beşiktaş-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 17.01.2021 - 08:41
- Güncelleme : 17.01.2021 - 08:51
Süper Lig'de lider konumda bulunan Beşiktaş, haftanın en önemli maçında 4. sırada bulunan Galatasaray'ı ağırlayacak.
Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Beşiktaş'ta maç kadrosuna alınmayan Hasic'in yanı sıra cezalı Welinton bu karşılaşmada yer alamayacak.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Falcao'nun yanı sıra Emre Taşdemir ile Omar'ın maç kadrosunda olması beklenmiyor.
İSTANBUL'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI VAR
Öte yandan dün geceden beri İstanbul'da yağan yoğun kar yağışı, 'derbi oynanacak mı' sorularını akıllara getirdi. Şimdilik konuyla ilgili TFF'den bir açıklama yapılmazken, maçın oynanıp oynanmayacağı ilerleyen saatlerde netlik kazanacak.
Maçın ertelenmesini istemeyen Beşiktaş yönetimi ise zemini ısıtma çalışmalarına başladı.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş
Ersin
Rosier
Vida
Montero
Rıdvan
Josef
Atiba
Oğuzhan Özyakup
Ghezzal
Larin
Aboubakar
Galatasaray
Okan
Şener
Luyindama
Marcao
Saracchi
Taylan
Belhanda
Oğulcan
Emre Kılınç
Arda Turan
Diagne