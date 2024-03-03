Beşiktaş - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri Süper Lig'in 28. haftasında lider Galatasaray deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'ın konuğu olacak.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 28. haftasında Fernando Santos'un ekibi Beşiktaş ile Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Dolmabahçe Stadı'nda oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 46 puan ve averajla haftaya dördüncü sırada girdi.

Ligin geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 23'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve birinden mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, hanesine yazdırdığı 72 puanla zirvede yer alıyor.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı derbide Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Al-Musrati, Salih Uçan, Milot Rashica, Ernest Muçi, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi

Beşiktaş evinde kaybetmiyor

Beşiktaş, tüm kulvarlarda oynadığı son 6 müsabakada mağlup olmadı. Siyah-beyazlılar, ligde ve Türkiye Kupası'nda çıktığı bu karşılaşmalarda 5 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Portekizli teknik adam Fernando Santos yönetiminde ilk derbisine çıkacak Beşiktaş, son 4 resmi maçında ise kalesinde gol görmedi.