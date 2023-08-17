Beşiktaş, Galatasaray'a FETÖ göndermesi yaptı: Türkçe Olimpiyatları'nı paylaştılar

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Beşiktaş, Kosovalı futbolcu Milot Rashica'yı 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Transfer, Galatasaray'a 'çalım' olarak adlandırıldı.

Siyah-beyazlı kulüp transfer için, İngiliz kulübü Norwich City'ye 5 milyon 250 bin avro bonservis bedeli ödeyecek.

Rashica'nın, Beşiktaş tarafından bir video ile duyurulduğu karelerde ise dikkat çekici bir ayrıntı yer aldı.

Yayınlanan klibin başında Galatasaray’ın stadyumunun görüntülerine yer verildi. Beşiktaş’ın görüntüleri FETÖ’nün 10. Türkçe Olimpiyatları’ndan aldığı anlaşıldı.

Beşiktaş’ın göndermesine ise Galatasaray'dan çok sert bir açıklama geldi.

“Bu kirli oyunun hesabını soracağız” diyen sarı-kırmızılı kulüp açıklamada, “Bir spor kulübünü bu konuların içine sokmaya çalışanların, toplumu bölmek ve birbirine düşman etmek için çaba gösteren vatan hainlerinden hiçbir farkı yoktur” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bugün Beşiktaş Kulübü tarafından paylaşılan videoda kullanılan görüntüye istinaden devam eden spekülasyonlar üzerine kulübümüz bu açıklamayı ilk ve son defa yapacaktır. Galatasaray Spor Kulübü, bu vatan için canını vermiş kahramanların beşiği olmuş, onlar tarafından kurulmuş bir spor kulübüdür. Cumhuriyet'in aydınlık yüzü Galatasaray'ı direkt ya da dolaylı şekilde bu ülkeye büyük zararlar vermek için uğraşan, kanlı bir terör örgütüyle yan yana göstermeye çalışan her kimse, öncelikle müfteridir. Bir spor kulübünü bu konuların içine sokmaya çalışanların toplumu bölmek ve birbirine düşman etmek için çaba gösteren vatan hainlerinden hiçbir farkı yoktur. Türk sporunun içine rekabeti değil, hainliği sokmaya çalışan her kim olursa onun karşısında biz duracağız. Paylaşılan bu videonun altında imzası olan kim varsa, onlardan oynadıkları bu kirli oyunun hesabını soracağız."