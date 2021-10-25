Beşiktaş, Galatasaray'ı 2 golle geçti

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırladı.

İki takımın da istekli oynadığı maçta ilk golü 35. dakikada Cicaldau ile Galatasaray buldu.

Cevap vermekte geç kalmayan Beşiktaş 40. dakikada Larin'le durumu 1-1'e getirdi.

İlk yarıda başka gol olmadı ve iki takım da 1-1'lik beraberlikle devre arasına gitti.

BEŞİKTAŞ LARIN'LE 3 PUANI ALDI

İkinci yarıda da aynı tempoda oynayan iki takım, rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti.

64. dakikada yeniden sahneye çıkan Larin Beşiktaş'ı 2-1 öne geçiren golü attı.

80. dakikada penaltı kazanan Galatasaray'da Mostafa Mohamed, şansı değerlendiremedi ve Beşiktaş'ta Ersin penaltıyı kurtardı.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş 3 puanı hanesine yazdırarak 3. sıraya yükseldi.