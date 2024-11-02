Beşiktaş, Galatasaray'ın duran top antrenörünü alacak

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Beşiktaş bu sezon en çok sıkıntıyı duran toplardan çekti.

Siyah-beyazlıların kalesinde gördüğü gollerin yüzde 40'ı duran toplardan geldi.

Son Galatasaray maçında da birbirinin kopyası iki golün duran toptan yenmesi üzerine harekete geçildi.

Siyah-beyazlı yönetim, duran top uzmanı olan Sargon Duran'la görüşmeye başladı. Avusturyalı teknik adam iki sezon önce Galatasaray'da görev almış, daha sonra ülkesine dönmüştü. Beşiktaş, Sargon Duran'ı yeniden Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor.

TAÇLARI BİLE HAZIRLIYOR

Van Bronckhorst'un da isteğiyle gerçekleşen görüşmelerde sona gelindi. Duran'ın önümüzdeki hafta içinde İstanbul'a gelerek Beşiktaş için mesaiye başlaması bekleniyor.

2019-20 sezonunda A. Wien'de yardımcı antrenör olarak da çalışan 37 yaşındaki Duran, taç atışları için bile özel taktikler hazırlamasıyla biliniyor.

Sargon Duran'ın uzmanlığı ise köşe vuruşları. Siyah beyazlıların, Duran'ın teknik ekibe katılmasıyla birlikte hem savunma hem de hücum etkinliğinin artması bekleniyor.

Beşiktaş, bir dönem Galatasaray'da çalışan duran top antrenörü Sargon Duran'ı teknik ekibine katmaya hazırlanıyor.