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    Beşiktaş-Gaziantep FK - CANLI SKOR

    Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.03.2021 - 18:57
    • Güncelleme : 06.03.2021 - 19:25
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    19' Kenan Özer'in sağ kanattan ortasında kale alanındaki Dicko'dan önce yükselen Ersin topun sahibi oldu.

    16' Beşiktaş golü bulduktan sonra da rakip yarı alandaki baskısına devam ediyor.

    15' Gol... Beşiktaş 1-0 Gaziantep FK (Aboubakar)

    1' Maç başladı.

    Rakiplerinin puan kaybettiği haftada Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek zirveye daha da yaklaşan 1 maçı eksik Beşiktaş, Gaziantep'i de mağlup ederek seriyi sürdürmek istiyor.

    Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanıyor.

    İLK 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar

    Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Tosca, Miranda, Güray, Maxim, Vetrih, Rashid, Kenan Özer, Dicko

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