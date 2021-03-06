Beşiktaş-Gaziantep FK - CANLI SKOR

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

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19' Kenan Özer'in sağ kanattan ortasında kale alanındaki Dicko'dan önce yükselen Ersin topun sahibi oldu.

16' Beşiktaş golü bulduktan sonra da rakip yarı alandaki baskısına devam ediyor.

15' Gol... Beşiktaş 1-0 Gaziantep FK (Aboubakar)

1' Maç başladı.

Rakiplerinin puan kaybettiği haftada Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek zirveye daha da yaklaşan 1 maçı eksik Beşiktaş, Gaziantep'i de mağlup ederek seriyi sürdürmek istiyor.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Tosca, Miranda, Güray, Maxim, Vetrih, Rashid, Kenan Özer, Dicko