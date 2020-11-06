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    Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanından puansız döndü

    Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanından puansız döndü

    Süper Lig'in 8. haftasının açılış maçında Gaziantep FK, Beşiktaş'ı ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleden 3-1'lik skorla ayrılarak galip gelen taraf oldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2020 - 22:02
    • Güncelleme : 06.11.2020 - 22:26
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    Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gaziantep 3-1'lik skorla kazandı.

    BEŞİKTAŞ 3 GOLLE YIKILDI

    Gaziantep, 44. dakikada Kevin Mirallas'ın golüyle öne geçti. Bu golde önce yan hakem ofsayt bayrağını kaldırsa da daha sonra VAR'dan gelen uyarı üzerine gol kararı verildi.

    Beşiktaş, 55. dakikada Ersin Destanoğlu'nun ceza sahası dışında Muhammet Demir'e yaptığı hareket sonrası kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

    Beşiktaş, 10 kişi kalmasına rağmen 61. dakikada Valentin Rosier'in asisti ve Cyle Larin'in golüyle skoru eşitledi.

    Gaziantep, 2 dakika sonra Muhammet Demir ile tekrar öne geçti. Kenan Özer, 90+8'de maçın skorunu belirledi.

    Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanından puansız döndü #1

    BEŞİKTAŞ'IN SERİSİ SONA ERDİ

    Yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Gaziantep, puanını 11'e yükseltti. İki haftalık galibiyet serisi sonlanan Beşiktaş ise 10 puanda kaldı.

    Gaziantep, gelecek hafta Denizlispor'a konuk olacak. Beşiktaş ise milli aradan sonra Başakşehir ile evinde karşılaşacak.

    Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanından puansız döndü #2

    ERSİN OYUNDAN ATILDI

    Maçın 55.dakikasında Ersin Destanoğlu kırmızı kart gördü.

    Savunma arkasına atılan topu uzaklaştırmak isteyen Ersin Destanoğlu, Gaziantep FK forveti Muhammet Demir ile çarpıştı. Bu pozisyonun ardından hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Ersin Destanoğlu'na kırmızı kart gösterdi.

    Ersin Destanoğlu ve Sergen Yalçın bu karar itiraz etti ama sonuç değişmedi.

    Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanından puansız döndü #3

    KULÜBELER ARASI TARTIŞMA

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son oyuncu değişikliğini Cyle Larin'i oyundan alıp yerine Güven Yalçın'ı alarak kullandı.

    73. dakikada kulübeler arası yaşanan tartışma nedeniyle Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica ve tercümanı ile Beşiktaş antrenörü Murat Şahin sarı kart gördü.

    Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanından puansız döndü #4

    GAZİANTEP'TEN GALİBİYET POZU

    Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla geçen Gaziantep FK'da teknik heyet ve futbolcular maç sonrası soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

    Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanından puansız döndü #5

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