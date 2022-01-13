Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Peki Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

Spor Toto Süper Lig'de futbol heyecanı, ikinci yarı karşılaşmaları ile devam ediyor.

Bu kapsamda Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Ligin 20. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 29 puanla 9. sırada bulunuyor. Gaziantep FK ise 31. puanla 7. sırada yer alıyor.

Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise Beşiktaş - Gaziantep FK maçının tarih, saat ve kanal bilgisini öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

Peki Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Gaziantep FK maçının muhtemel 11'leri...

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı, 14 Ocak 2022 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabaka, BeIN Sports HD 1 kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkması nedeniyle Çaykur Rizespor maçında takımın başında yer alamayan teknik sorumlu Önder Karaveli, yarınki karşılaşmada yedek kulübesinde yer alacak.

Karaveli, test sonucunun negatife dönmesinin ardından takımın başında görev yapacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Ersin, Rosier, Welinton, Serdar, Rıdvan, Josef, Necip, Oğuzhan (Emirhan), Ghezzal, Larin, Batshuayi