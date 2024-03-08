Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

İHA
Beşiktaş, Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
Hazırlıklar yarın da devam edecek
Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını, yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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