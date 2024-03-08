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Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.