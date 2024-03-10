Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını yaptığı idmanla noktaladı.

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Beşiktaş, Süper Lig’de Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik Direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmayla sona erdi.

Beşiktaş, Gaziantep'te kampa girecek

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Gaziantep Futbol Kulübü maçı için bugün saat 17.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Gaziantep’e giderek kampa girecek.