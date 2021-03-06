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    Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'leri

    Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 06.03.2021 - 17:51
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    Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'leri

    Rakiplerinin puan kaybettiği haftada Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek zirveye daha da yaklaşan 1 maçı eksik Beşiktaş, Gaziantep'i de mağlup ederek seriyi sürdürmek istiyor.

    Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar

    Gaziantep FK:

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