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Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'leri
Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 06.03.2021 - 17:51
Rakiplerinin puan kaybettiği haftada Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek zirveye daha da yaklaşan 1 maçı eksik Beşiktaş, Gaziantep'i de mağlup ederek seriyi sürdürmek istiyor.
Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar
Gaziantep FK: