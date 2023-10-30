Beşiktaş - Gaziantep FK maçının ilk 11'leri Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

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Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 16 puan yazdırdı.

Oynadığı maçların 3'ünü kazanan ve 6'sından mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 9 puan elde etti.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Onur, Necip, Bailly, Zaynutdinov, Salih, Gedson, Chamberlain, Rashica, Ghezzal, Cenk

Gaziantep FK: Gaziantep FK’nın Beşiktaş maçı ilk 11’i: Nita, Morais, Pappy, Nkoulou, Arda, Mustafa, Furkan, Maxim, Gradel, Draguş, Riascos