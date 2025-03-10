Beşiktaş - Gaziantep FK maçının ilk 11'leri
Haber Merkezi

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Dolmabahçe'de oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports'tan yayınlanacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 24 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 44 puanla 4. sırada yer alıyor.

Ligin geride kalan bölümünde oynadığı 24 müsabakanın 9'unu kazanan, 5'inde berabere kalan ve 10'undan mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK, 32 puan ve averajla 11. basamakta bulunuyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Tayyip Talha, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile

Gaziantep FK: Burak, Viana, Arda, Husic, Sorescu, Ogün, N'Diaye, Maxim, Kozlowski, Okereke, Boateng

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Emre Çalışkan
Editor