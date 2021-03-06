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    Beşiktaş-Gaziantep FK maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 06.03.2021 - 08:38
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    Beşiktaş-Gaziantep FK maçının muhtemel 11'leri

    Rakiplerinin puan kaybettiği haftada Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek zirveye daha da yaklaşan 1 maçı eksik Beşiktaş, Gaziantep'i de mağlup ederek seriyi sürdürmek istiyor.

    Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Ghezzal, Atiba, Josef, Mensah, Larin, Aboubakar

    Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Tosca, Ertuğrul, Djilobodji, Güray, Rashid, Sousa, Maxim, Dicko, Kenan

    Beşiktaş-Gaziantep FK maçının muhtemel 11 leri #1

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