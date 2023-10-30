Beşiktaş - Gaziantep FK maçının muhtemel 11'leri Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 16 puan yazdırdı.

Oynadığı maçların 3'ünü kazanan ve 6'sından mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 9 puan elde etti.

Eksikler

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Mert Günok'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Bailly, Amartey, Colley, Masuaku, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl ile hastalıkları bulunan Rosier ve Aboubakar maç kadrosunda yer alamayacak.

Gaziantep FK'de tedavisi süren Albian Ajeti dışında sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Onur, Necip, Onana, Bahtiyar, Amir, Gedson, Chamberlain, Rashica, Ghezzal, Cenk

Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda, Morais, Nkoulou, Furkan, Jevtovic, Maxim, Markovic, Mustafa, Draguş