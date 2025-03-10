Haberler



Futbol



Beşiktaş - Gaziantep FK maçının VAR hakemi Johann Pfeifer

Beşiktaş - Gaziantep FK maçının VAR hakemi Johann Pfeifer Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam oynanacak Beşiktaş - Gaziantep FK maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Almanya Futbol Federasyonu'ndan Johann Pfeifer oldu.