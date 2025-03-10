Beşiktaş - Gaziantep FK maçının VAR hakemi Johann Pfeifer
İHA

Süper Lig'de 27. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, bu akşam saat 20.30'da Dolmabahçe'de Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Küçük'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Bahtiyar Birinci yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Ozan Ergün olacak.

VAR HAKEMİ ALMANYA'DAN

Zorlu mücadelenin VAR koltuğunda Almanya Futbol Federasyonu'ndan Johann Pfeifer oturacak.

Pfeifer'e, AVAR'da ise Onur Özütoprak eşlik edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor