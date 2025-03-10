Beşiktaş - Gaziantep FK: Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yi konuk edecek.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.
Haftanın kapanış müsabakasını hakem Zorbay Küçük yönetecek.
BEŞİKTAŞ, GAZİANTEP'İ AĞIRLIYOR
Süper Lig'de oynadığı 24 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 44 puanla 4. sırada yer alıyor.
Ligin geride kalan bölümünde oynadığı 24 müsabakanın 9'unu kazanan, 5'inde berabere kalan ve 10'undan mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK, 32 puan ve averajla 11. basamakta bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Ciro Immobile.
Gaziantep FK: Burak, Viana, Arda, Husic, Sorescu, Ogün, N'Diaye, Maxim, Lungoyi, Okereke, Boateng.
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