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Beşiktaş, Gaziantep FK'yı 2 golle geçti
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, evinde ağırladığı Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini Aboubakar kaydederken konuk ekibin tek golü Dicko'dan geldi.
- Haber Merkezi
- 06.03.2021 - 20:55
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, evinde ağırladığı Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini Aboubakar kaydederken konuk ekibin tek golü Dicko'dan geldi.
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