Beşiktaş, Gaziantep FK'yı tek golle mağlup etti

Beşiktaş, Gaziantep FK'yı tek golle mağlup etti

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, evinde Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, evinde Gaziantep FK'yı ağırladı.

Düşük tempoda başlayan maçta ara ara tempo yükselirken, iki takım da rakip kalede pozisyon üretmeye çalıştı.

İki takım da ilk yarıda gol pozisyonu yakalayamadı ve devre arasına 0-0'lık beraberlikle gidildi.

BEŞİKTAŞ TEK GOLLE KAZANDI

İkinci yarı da temposuz başladı. Beşiktaş ikinci yarıda rakip kalede daha tehlikeli pozisyonlar üretirken, Gaziantep FK da ciddi pozisyonlar yakaladı.

Maçın 67. dakikasında Ghezzal'ın şutu Gaziantep kalecisi Günay'dan döndü. Dönen pozisyonu tamamlayan Batshuayi topu ağlarla buluşturdu ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren gol kaydetti.

90+4'te Larin'in ağlara gönderdiği top ofsayt nedeniyle VAR'dan döndü.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş 3 puanın sahibi oldu.