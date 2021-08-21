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    Beşiktaş, Gaziantep'ten 1 puanla döndü

    Beşiktaş, Gaziantep'ten 1 puanla döndü

    Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2021 - 23:48
    • Güncelleme : 22.08.2021 - 00:05
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    Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

    MAÇTA GOL OLMADI

    Mücadele golsüz sona erirken, 71. dakikada bir anda yere yığılan Fabrice N'Sakala yürekleri ağza getirdi. Ambulansla hastaneye götürülen N'Sakala'nın bilincinin açık olduğu ve nefes alışverişin bir sorun olmadığı açıklandı.

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    TEIXEIRA VE BATSHUAYI GÖRÜCÜYE ÇIKTI

    Beşiktaş'ta yeni transferler Michy Batshuayi, Alex Teixeira oynarken, Gaziantep'te de yeni transferler Alexander Merkel ve Joao Figueiredo forma giydi.

    Bu sonuçla Beşiktaş 4 puana yükselirken, ilk haftayı mağlup geçen Gaziantep ise sezonun ilk puanını aldı.

    Gaziantep, gelecek hafta Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

    Beşiktaş, Gaziantep ten 1 puanla döndü #2

    Beşiktaş, Gaziantep ten 1 puanla döndü #3

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    N'Sakala hastaneye kaldırıldı - HABERİ

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