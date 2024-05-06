Beşiktaş gelecek sezon sil baştan! Transfer bütçesi için rekor rakam... Beşiktaş bu sezon üzdüğü taraftarını gelecek yıl mutlu etmeye kararlı. Siyah-beyazlılar, gelecek sezon için 30-35 milyon euro transfer bütçesi ayırdı.

ensonhaber.com

Devre arasında Muçi ve Al-Musrati için tarihinin en büyük rakamı olan 22 milyon euroyu harcayan Hasan Arat yönetimi, yaz transfer döneminde de ayağını gazdan çekmeyecek. İlk etapta belirlenen bütçe 30-35 milyon euro...

Maaş harcaması için farklı bir kaynak oluşturulacak. Ayrıca satılacak oyunculardan gelen para da transfer bütçesine eklenecek.

Kadro boşaltılacak

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'la yeni kontrat yapılması beklenmiyor. Worrall'ın da bonservisi alınmayacak. Utku Yuvakuran'ın da ayrılmasına izin verilecek.

Umut Meraş, Svensson, Amartey ve Tayfur Bingöl ayrılmak isterse izin verilecek.