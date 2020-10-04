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    Beşiktaş-Gençlerbirliği - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2020 - 15:52
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    34' Gökhan'ın kullandığı serbest vuruş kaleci Nordfeldt'te kaldı.

    29' Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin ara pasına Aboubakar hareketlenemedi

    26' Karşılaşma çok düşük bir tempoda geçiyor.

    18' Gençlerbirliği'nde Candeias'ın ceza sahasının dışından çektiği şutunu kaleci Ersin kurtardı.

    10' Beşiktaş'ta Gökhan'ın savunma arkasına gönderdiği pasını Boyd kontrol edemedi.

    8' Gol... Beşiktaş 0-1 Gençlerbirliği (Stancu)

    4' Gençlerbirliği ise takım halinde topun arkasına geçip, kaptığı toplarla hızlı hücumlar geliştirmenin peşinde.

    1' Maç başladı.

    Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, başkent ekibi Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

    Vodafone Park'ta saat 16.00'da başlayan mücadeleyi, hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

    Beşiktaş ligin ilk 3 haftasında 5 puan toplarken Gençlerbirliği ise 1 haftayı BAY geçtiği için oynadığı 2 maçta 1 puan alabilmişti.

    11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Necip, Montero, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Gökhan Töre, Boyd, Aboubakar

    Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Polomat, Piris, Berat, Sefa, Furman, Candeias, Stancu

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