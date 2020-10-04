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Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 04.10.2020 - 14:53
- Güncelleme : 04.10.2020 - 14:53
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, başkent ekibi Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
Vodafone Park'ta saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Beşiktaş ligin ilk 3 haftasında 5 puan toplarken Gençlerbirliği ise 1 haftayı BAY geçtiği için oynadığı 2 maçta 1 puan alabilmişti.
11'LER
Beşiktaş: Ersin, Necip, Montero, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Gökhan Töre, Boyd, Aboubakar
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Polomat, Piris, Berat, Sefa, Furman, Candeias, Stancu