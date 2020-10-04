Dolar
7.758
0.1549%
Euro
9.0966
-0.012%
Altın
1899.31
-0.3551%
Borsa
1145.03
0.1329%
G. Altın
473.869
-0.1348%
Bitcoin
82460.13
-0.2276%
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2020 - 14:53
    • Güncelleme : 04.10.2020 - 14:53
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, başkent ekibi Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

    Vodafone Park'ta saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    Beşiktaş ligin ilk 3 haftasında 5 puan toplarken Gençlerbirliği ise 1 haftayı BAY geçtiği için oynadığı 2 maçta 1 puan alabilmişti.

    11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Necip, Montero, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Gökhan Töre, Boyd, Aboubakar

    Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Polomat, Piris, Berat, Sefa, Furman, Candeias, Stancu

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir