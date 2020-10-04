Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, evinde Gençlerbirliği ile oynayacak.

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, başkent ekibi Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.



Vodafone Park'ta saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.



Beşiktaş ligin ilk 3 haftasında 5 puan toplarken Gençlerbirliği ise 1 haftayı BAY geçtiği için oynadığı 2 maçta 1 puan alabilmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş:

Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Welinton, Montero, N'Sakala, Atiba, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Boyd, Aboubakar

Gençlerbirliği:

Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego Angelo, Halil İbrahim Pehlivan, Piris, Soner Dikmen, Sio, Sefa Yılmaz, Candeias, Stancu

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Beşiktaş'da sakatlığı süren NKoudou'nun yanı sıra yeni transfer Valentin Rosier ile birlikte kadro dışı bırakılan Jeremain Lens ve Umut Nayir yer almadı. Öte yandan lisans işlemleri tamamlanmadığı için resmi maçlara çıkamayan Josef de Souza'nın lisansı çıktı.



Gençlerbirliği'nde Ertaç Özbir, Rahmetullah Berişbek ve Salih Dursun'un sakatlıkları bulunuyor. Başkent ekibinde ayrıca Beşiktaş maçı öncesinde adı açıklanmayan 2 futbolcuda koronavirüse rastlandığı açıklanmıştı.