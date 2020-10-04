Beşiktaş, Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu

Süper Lig'in 4. haftasında evinde Gençlerbirliği ile karşılaşan Beşiktaş, Stancu'nun attığı gole engel olamayınca sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Dolmabahçe'de oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği 1-0 kazandı ve siyah-beyazlılar kötü gidişatı noktalayamadı.

STANCU'DAN KLAS GOL

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren gol, 8. dakikada Rumen golcü Bogdan Stancu'dan geldi. Kalan dakikalarda Beşiktaş'ın baskısı sonuç vermezken, siyah-beyazlılarda Welinton 75. dakikada sakatlanarak kenara gelmek zorunda kaldı.





BEŞİKTAŞ LİGE KÖTÜ BAŞLADI

Bu sonucun ardından sezonun ilk golünü atan ve ilk galibiyetini alan Gençlerbirliği, puanını 4 yaptı. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Beşiktaş ise 4 puanda kaldı.

Süper Lig'in 5. haftasında bay geçecek olan Beşiktaş 6. haftada deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacakken, Gençlerbirliği ise 5. haftada evinde Denizlispor'u konuk edecek.

GENÇLERBİRLİĞİ KÖTÜ SERİYİ KIRDI

Gençlerbirliği'ni konuk ettiği son beş Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş'ın serisi bu maçla son bulmuş oldu. Öte yandan Beşiktaş ile oynadığı son 11 Süper Lig maçında da gol yiyen Gençlerbirliği, 12. maçında bu kötü serisini noktaladı.





