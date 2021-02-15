Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 3 golle mağlup etti

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş Gençlerbirliği deplasmanına konuk oldu. Siyah-beyazlılar Ghezzal ve Cenk'in (2) golleriyle rakiplerinin kazandığı haftada 3-0 kazanarak zirve takibini sürdürdü.

Süper Lig'de 25. hafta maçında Gençlerbirliği ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 3-0'lık skorla Beşiktaş oldu.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada ceza sahası dışından muhteşem bir vuruşla Rachid Ghezzal, 89 ve 90+4. dakikada Cenk Tosun kaydetti.

GHEZZAL İLK GOLÜNÜ ATTI, CENK GOLLE DÖNDÜ

Siyah-beyazlı takımda daha önce 10 asist yapan Rachid Ghezzal, 17. maçında ilk kez gol sevinci yaşadı. Süper Lig'de 23 Aralık 2017'den sonra ilk kez forma giyen Cenk Tosun ise Beşiktaş'taki ikinci döneminde çıktığı ilk lig maçında fileleri iki kez havalandırmayı başardı.





Rakiplerinin kazandığı haftada hata yapmayan Beşiktaş galibiyetin ardından puanını 51'e yükseltti. Ligde son 7 haftada 6 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Gençlerbirliği 20 puanda kaldı.

Süper Lig'de Beşiktaş önümüzdeki haftayı bay geçecek. Gençlerbirliği, Denizlispor'a konuk olacak.

SOL BEK DORUKHAN, STOPER NECİP

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği deplasmanında savunmadaki eksikler nedeniyle sol bekte Dorukhan Toköz'ü, stoperde ise Necip Uysal'ı oynattı.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yalçın, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle savunma dörtlüsünü kurmakta zorlandı. Cezalı oyuncular N'Sakala ve Vida ile sakatlıkları bulunan Rıdvan Yılmaz ve Montero, maç kadrosuna dahil edilmedi.

Yalçın, iki sol bekinin yokluğunda bu görevi orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'e verdi. Stoperdeki eksikler nedeniyle de Welinton'un partneri Necip Uysal oldu.

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