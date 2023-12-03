Beşiktaş Genel Kurulu’nda Filistin gerginliği: Islıklayıp susturmak istediler Beşiktaş Genel Kurul Üyesi Ali Sinanoğlu, Beşiktaş Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İsrail'in Filistin zulmüne tepki gösterdi. Sinanoğlu'nun konuşması ıslıklarla ve mikrofonunun kapatılmasıyla yarıda kesilmek istendi.

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ensonhaber.com

Beşiktaş İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’nda tepki çeken bir tartışma yaşandı.

Söz alan Genel Kurul Üyesi Ali Sinanoğlu, konuşmasında Filistin'de İsrail'in katliamları sebebiyle yaşamını yitirenlere değindi.

"Sizleri empati yapmaya davet ediyorum"

Sinanoğlu ilk olarak şu ifadeleri kullandı:

"Sayın genel kurul, bu kürsüden daha önce de ifade ettiğim gibi Beşiktaş'ın varlık amaçlarından biri de insan odaklı dünyadaki sayılı sivil toplum kuruluşlarından biri olmasıdır. Bugün evlerinize döndüğünüzde küçük çocuklarınıza, torunlarınıza, küçük kardeşlerinize sarılarak sizleri empati yapmaya davet ediyorum"

"Filistin gündemimizde değil"

Sinanoğlu'nun Filistin'deki olaylara değinerek empati yapılmasını istemesi üzerine Divan Başkanı Serdar Keskin, Ali Sinanoğlu'nu uyararak "Filistin şu anda gündemimizde değil" demesi üzerine ikili arasında gerginlik yaşandı.

Sinanoğlu, tepkisini "Böyle yaparsanız, ben bu işe taraflı bakarım sayın divan başkanım" diyerek dile getirdi.



Daha sonra Ali Sinanoğlu'nun Başkan Ahmet Nur Çebi'den yardım istemesi üzerine Başkan Çebi, divan üyelerine "Arkadaşın suçu yok" diye uyarıda bulundu.

Başkan Çebi'ye teşekkür ederek konuşmasına devam eden Ali Sinanoğlu şunları söyledi:

"Filistin halkının haklı ve onurlu direnişini destekliyorum"

"Dünya mutlu ve huzurluyken spor bir anlam taşır. Huzurlu bir dünyada çocuklar gönül verdikleri takımların formalarıyla sokaklarda top oynarken futbol anlamlıdır. Sokaklarda üzerlerine bombalar atılırken değil. Büyük Beşiktaş ailesi olarak oluşturacağımız sinerjinin etkisiyle barış ve kardeşliğin simgesi olan sporun birleştirici gücüyle dünya spor kamuoyunun özellikle de futbol dünyasının etkileşim gücü faktörünü göz önünde bulundurarak insanlık tarihine utanç vesikası olarak geçecek çocuk ve sivil katliamlarının normalleştirilip tekrar edilmemesi adına bu insanlık dramına ses verilmesini umuyorum. Suskun dünyanın gözleri önünde çocuklar katledilirken vicdan ve ahlaki olarak insanlık testinden geçtimiz bu süreçte haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyerek özgür Filistin halkının haklı ve onurlu direnişini destekliyor; hastaneleri bombalayarak vahşice masum çocukları, hamile kadınları, yaşlı ve sivilleri katleden zihniyeti ve destekçilerini lanetliyorum. Adeta bir soykırım yapılan katliamlarda hayatını kaybeden tüm Filistinli şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum"

Konuşması esnasında mikrofonu kapatıldı

Ancak Sinanoğlu'nun konuşmasının sonunda salonda ıslık sesleri yükselirken "Allah'tan rahmet diliyorum" dediği esnada mikrofon kapatıldı.

Bazı taraftarlar üyelikten çıktı

Bunun üzerine Beşiktaş Genel Kurulu'nda yaşananlara birçok taraftar tepki gösterirken olay sosyal medyada da gündem oldu.

Bazı Beşiktaş taraftarları ise yaşananlardan dolayı Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.