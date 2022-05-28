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Beşiktaş Genel Kurulu'nda kavga çıktı

Beşiktaş Genel Kurulu'nda kavga çıktı

Beşiktaş Genel Kurulu'nda, bir konuşmacı Ahmet Nur Çebi ve yönetimi eleştirdiği sırada salonda kavga yaşandı. Olaya polisin müdahale ettiği belirtildi.