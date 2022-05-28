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    Beşiktaş Genel Kurulu'nda kavga çıktı

    Beşiktaş Genel Kurulu'nda kavga çıktı

    Beşiktaş Genel Kurulu'nda, bir konuşmacı Ahmet Nur Çebi ve yönetimi eleştirdiği sırada salonda kavga yaşandı. Olaya polisin müdahale ettiği belirtildi.
    • 28.05.2022 - 12:49
    • Güncelleme : 28.05.2022 - 13:00
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    Beşiktaş'ın Olağan Genel Kurulu Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

    Bir konuşmacının Ahmet Nur Çebi'yi kürsüde sert bir şekilde eleştirmesinin ardından üyeler arasında bir anda kavga çıktı.

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    Çebi salon dışına çıktı

    Uzun süre yatıştırılamayan tartışmanın ardından Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler salonun dışına çıkarak üyelerin sakinleşmesini bekledi.

    Olaylara polisin müdahale ettiği öğrenildi.

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