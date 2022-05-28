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Beşiktaş Genel Kurulu'nda kavga çıktı
Beşiktaş Genel Kurulu'nda, bir konuşmacı Ahmet Nur Çebi ve yönetimi eleştirdiği sırada salonda kavga yaşandı. Olaya polisin müdahale ettiği belirtildi.
- 28.05.2022 - 12:49
- Güncelleme : 28.05.2022 - 13:00
Beşiktaş'ın Olağan Genel Kurulu Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.
Bir konuşmacının Ahmet Nur Çebi'yi kürsüde sert bir şekilde eleştirmesinin ardından üyeler arasında bir anda kavga çıktı.
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Çebi salon dışına çıktı
Uzun süre yatıştırılamayan tartışmanın ardından Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler salonun dışına çıkarak üyelerin sakinleşmesini bekledi.
Olaylara polisin müdahale ettiği öğrenildi.