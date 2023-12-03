Beşiktaş genel kurulunda oy verme işlemi başladı Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi başladı. Başkan adayları Hasan Arat ve Serdal Adalı ise son konuşmalarını yaptı.

AA & Ensonhaber

Beşiktaş kulübü gelecek 1,5 yılda yönetecek yönetim kurulunu belirlemek için 21 sandıkta oy kullanılmaya başladı.

BJK Spor Kompleksi'ndeki genel kurulda 21 bin 219 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Beşiktaş'ın kongresinde Hasan Arat ile Serdal Adalı başkanlık yarışı verecek. Genel kurul üyeleri Hasan Arat için turuncu, Serdal Adalı için de beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

Genel Kurul sırasında adaylar Hasan Arat ve Serdal Adalı son konuşmalarını gerçekleştirdi.

"Beşiktaş sahipsiz kalır mı?"

Seçim çalışmalarına uzun bir süre önce başladıklarını belirten Hasan Arat, şu ifadeleri kullandı:

Serdal kardeşim 23 gün kala çıktı. Evet olabilir. Biraz geç çıktı ama Beşiktaşlı asla pusuda durmaz. Bana '20 senedir neredeydin?' dedi, yazıyı yazanlar iyi hazırlanmamış sanırım. Müzede ay-yıldızlı formam duruyor. Hiç kimseden icazet almadık. Ben buradayım. 'Beşiktaş'ı sahipsiz bırakmayız' dediler. Burada Samet Aybaba, Feyyaz Uçar, iş insanları ve sizler varken Beşiktaş sahipsiz kalır mı?

"Beşiktaş'ın kimseye borcu yok, herkesin Beşiktaş'a borcu vardır"

Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunun idari ve mali yönden ibra edilmesini eleştiren Arat, şu şekilde konuştu:

Siz kimi ibrada alkışladıysanız ona sahip çıktınız. Kendi iradenizle Beşiktaş zihniyetini değiştirebilirsiniz. Bir devri tamamen sonlandırabilirsiniz. Yeni bir dönem başlatabilirsiniz. Beşiktaş'ın kimseye borcu yok, herkesin Beşiktaş'a borcu vardır.

"Allah Beşiktaş'ı ve güzel vatanımızı korusun"

Beşiktaş'ın sıkıntılı dönemler geçirdiğini ancak onursal başkan Süleyman Seba'nın gelmesiyle bu sürecin sona erdiğini vurgulayan Hasan Arat, şu değerlendirmede bulundu:

Tesisleşen, futbolda öz kaynak sistemiyle rakiplerinin önüne geçen Beşiktaş'ı tabii ki Beşiktaşlılar yönetecek. 'Süleyman abi rahat uyu, bıraktığın emaneti almaya geliyoruz' dedik. Süleyman Seba'nın evini Süleyman Seba müzesi yapacağız. Süleyman abi, evlatların emaneti almaya geliyor. Futbolu artık Beşiktaşlılar yönetecek. Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba yönetecek. Bugün, dik duranların günü. Biz gönülleri kazanarak buraya geldik. Bu karar çok önemli. Sizler büyük ve itibarlı Beşiktaş istiyorsunuz. Onur duyacağınız Beşiktaş'ı size hissettirmeye başlayacağız. 'Davamız Beşiktaş' diyorsanız bu devir kapanacak. Beyaz sayfa açılacak. Yolumuz açık şansımız bol olsun. Allah Beşiktaş'ı ve güzel vatanımızı korusun.

"Beşiktaş camiasına zarar verdiklerinin farkında dahi olmadılar"

Serdal Adalı ise adaylığını açıkladıktan sonra birçok algı oyunuyla karşı karşıya kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

Bu saldırılara ortalığı germemek için cevap vermedim. Bu tür cevapların yerinin genel kurul olduğunun bilincindeyim. Az konuşmak, öz konuşmak ve doğruyu söylemek benim prensibimdir. Benim için '23 gün kala aday oldu' dediler. Ama unuttukları şey, benim son 13 senedir hep burada olduğumdur. Buna karşın ben seviyeyi düşürmemek adına bir günden bir güne dönüp 'Peki siz 20 senedir neredeydiniz' diye sormadım bile. Ayrıca benim karakterim, bir şeyler kötü gitsin de camia ve takım zora düşsün diye pusuda beklemek değildir. Şahit olduğunuz gibi bana önce şunun, sonra da bunun devamı dediler. O da tutmayınca bu camiaya asla yakışmayacak söylemlerle hakaretlerine devam ettiler. Bunları yaparken koca Beşiktaş camiasına zarar verdiklerinin farkında dahi olmadılar. Zaman ilerledikçe de kimin, neyin devamı olduğunu hepiniz gördünüz, anladınız. Katıldığı yayınlarda hakkımda çok güzel şeyler söyleyen sevgili Hasan abim ise maalesef, çevresinde bu işleri yapan kişileri durdurma ihtiyacı dahi duymadı. Bu çirkinlikleri engellemedi. Yine de canı sağ olsun. Allah sizlerden de razı olsun ki, bu algı çalışmaları sayenizde hiçbir karşılık bulmadı.

"Bir yere gidiyorsam da o futbolcuyu alır gelirim"

Projelerini anlatan Serdal Adalı, en büyük planının futbol takımı üzerinde olduğunu anlatarak, şu şekilde konuştu:

Öncelikli işimiz futbol takımımızı ayağa kaldırmak. İçinde bulunduğumuz bu durumu hiçbir Beşiktaşlı kabul edemez. Taraftarlarımız bu üzüntüyü yaşayamaz. Çocuklarımız Beşiktaş'tan uzaklaşamaz. Artık kaybedecek tek bir dakikamız bile kalmamıştır. Gereken çalışmalar hızlıca yapılacak, yapılmaya da başlandı. Sezonun kalanı olabilecek en iyi şekilde tamamlanacak. Önümüzdeki sezona da şampiyonluğun en büyük favorisi olarak başlayacağız. Transfer öyle kurgu resimlerle, selfielerle yapılmaz. Koskoca Beşiktaş, böyle şeylere ihtiyaç duymaz. Seçim çalışmalarımız sırasında hep söyledim, ben böyle bir şeye asla tenezzül etmem. Bir Beşiktaşlı olarak kimsenin de ayağına gitmem. Bir yere gidiyorsam da o futbolcuyu alır gelirim.

"Beşiktaşımıza tarihi bir tapu daha kazandıracağız"

Gayrimenkul projesinin rakibi Arat tarafından değersizleştirilmeye çalışıldığını söyleyen Serdal Adalı, şöyle devam etti:

Üzülerek görüyorum ki, yine 'bu onun projesi, şunun projesi' demeye başladılar. Beşiktaş’ın kurtuluşu dediğimiz projeyi değersizleştirmek için ellerinden gelen ne varsa yaptılar. Sırf bu projeyi engellemek adına, Emlak Konut yetkililerini arayıp, bu izinleri nasıl verdiklerini sordular. Vakit kaybetmeden protokole imza atan mal sahiplerini aradılar. İmzaların kendilerine ait olup olmadığını sordular. Kafalarını karıştırmaya hatta vazgeçirmeye bile çalıştılar. 'Tapuda şerh var' dediler, 'Ortaklar arasında problem var' dediler. Bu proje Beşiktaş'ın projesi dememe rağmen projeyi değersizleştirmek için ellerinden ne geliyorsa yaptılar. Ancak aday olduğum ilk günde de söylediğim gibi ben bugüne kadar sizlere yapamayacağım hiçbir şeyin sözünü vermedim. Ayakları yere basmayan hiçbir projeyi sizlerle paylaşmadım. Tüm bunlara rağmen inşallah biz bu projeyle Beşiktaşımıza tarihi bir tapu daha kazandıracağız. Allah izin verirse, bu proje bittiğinde ne bankalara bir kuruş borcumuz kalacak, ne de devletimize borcumuz olacak. Bu projenin hayata geçmesini, borçlarımızın kapanmasını istemiyor musunuz?

"Nefessiz kalsam da Beşiktaş'tan asla vazgeçmem"

Rakiplerine de mesaj gönderen Adalı, şunları dedi:

Bunca yıldır değişik ayak oyunlarıyla kulübümüzü yıpratmaya çalışan rakiplere ve federasyonlara da mesaj vermek istiyorum. Artık oyunun kuralları değişecek. Sizler de bilin ki, artık karşınızda çok daha güçlü bir Beşiktaş olacak. Bugün Beşiktaş'ın zor zamanında yanında olanlara oy verin. Ne olursa olsun Beşiktaş'tan vazgeçmeyenlere, başına ne gelirse gelsin Beşiktaş'tan kopmayanlara, kendi hayatını Beşiktaş'a tercih edenlere değil Beşiktaş'ı tüm hayatına tercih edenlere oy verin. Ben nefessiz kalsam da Beşiktaş'tan asla vazgeçmem.

Diğer aday Hasan Arat'ın seçim çalışmaları yapan ekibin aynı zamanda eski başkan Ahmet Nur Çebi'yle çalışan ekip olduğunu söyleyen Adalı, rakibi Hasan Arat'a yarışa kattığı değer için de teşekkür etti.