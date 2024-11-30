Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst'la vedalaşıyor! İdmana çıkmadı

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Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan ve son olarak İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'e 3-1'lik skorla yenilen Beşiktaş'ta, bir dönem resmen sona eriyor.

Hasan Arat'ın istifasının ardından başkanlığa Hüseyin Yücel gelirken Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst için karar verildi.

YOLLAR AYRILIYOR

TRT Spor'da yer alan habere göre; siyah-beyazlıların, Bronckhorst'la yollarını ayıracağı ve ilk adayın Sergen Yalçın olduğu belirtildi.

Bronckhorst, bugün yapılan idmanda takımın başında yer almadı.

İdmanda Hollandalı çalıştırıcının yerine Serdar Topraktepe takımın başında yer aldı. Topraktepe'nin yardımcılığını ise U19 takımı teknik direktörü Veli Kavlak yaptı.

SEZON BAŞINDA GÖREVE GELMİŞTİ

49 yaşındaki Giovanni van Bronckhorst, sezon başında siyah-beyazlı takımla sözleşme imzalamıştı.

Hollandalı teknik direktör, Beşiktaş'la Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Bronckhorst yönetiminde Süper Lig'de 12 maç sonunda 21 puan toplayan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde beş maçta iki galibiyet elde etti.