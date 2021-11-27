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    Beşiktaş-Giresunspor - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor'u ağırlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2021 - 18:56
    • Güncelleme : 27.11.2021 - 19:09
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    5' Batshuayi'nin topuk pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Larin, sağa çekip vuruşunu yaptı. Kalecinden seken topu ağlara gitmek üzereyken savunmada Aziz Behich çıkardı. Bu arada Larin için ofsayt bayrağı da havada.

    2' Sol kanattan gelen Beşiktaş'ta ceza sahasında topla bulusan Batshuayi'nin şutunda rakip savunma araya girdi.

    1' Maç başladı

    Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Giresunspor'u konuk ediyor.

    Beşiktaş'ın stadında saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. Beşiktaş-Giresunspor maçını beIN Sports canlı yayınlıyor.

    İLK 11'LER

    Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Vida, Necip Uysal, Umut Meraş, Josef, Pjanic, Ghezzal, N'Koudou, Larin, Batshuayi

    Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Flavio, Sergio, Suleymanov, Balde, Diabate

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