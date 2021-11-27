Beşiktaş-Giresunspor - CANLI SKOR

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor'u ağırlıyor.

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5' Batshuayi'nin topuk pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Larin, sağa çekip vuruşunu yaptı. Kalecinden seken topu ağlara gitmek üzereyken savunmada Aziz Behich çıkardı. Bu arada Larin için ofsayt bayrağı da havada.

2' Sol kanattan gelen Beşiktaş'ta ceza sahasında topla bulusan Batshuayi'nin şutunda rakip savunma araya girdi.

1' Maç başladı

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Giresunspor'u konuk ediyor.

Beşiktaş'ın stadında saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. Beşiktaş-Giresunspor maçını beIN Sports canlı yayınlıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Vida, Necip Uysal, Umut Meraş, Josef, Pjanic, Ghezzal, N'Koudou, Larin, Batshuayi

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Flavio, Sergio, Suleymanov, Balde, Diabate