- Haberler
- Futbol Haberleri
- Beşiktaş-Giresunspor - CANLI SKOR
Beşiktaş-Giresunspor - CANLI SKOR
- Haber Merkezi
- 27.11.2021 - 18:56
- Güncelleme : 27.11.2021 - 19:09
CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...
5' Batshuayi'nin topuk pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Larin, sağa çekip vuruşunu yaptı. Kalecinden seken topu ağlara gitmek üzereyken savunmada Aziz Behich çıkardı. Bu arada Larin için ofsayt bayrağı da havada.
2' Sol kanattan gelen Beşiktaş'ta ceza sahasında topla bulusan Batshuayi'nin şutunda rakip savunma araya girdi.
1' Maç başladı
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Giresunspor'u konuk ediyor.
Beşiktaş'ın stadında saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. Beşiktaş-Giresunspor maçını beIN Sports canlı yayınlıyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Vida, Necip Uysal, Umut Meraş, Josef, Pjanic, Ghezzal, N'Koudou, Larin, Batshuayi
Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Flavio, Sergio, Suleymanov, Balde, Diabate