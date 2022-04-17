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    Beşiktaş, Giresunspor ile berabere kaldı

    Beşiktaş, Giresunspor ile berabere kaldı

    Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Giresunspor deplasmanında 0-0 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 17.04.2022 - 22:25
    • Güncelleme : 17.04.2022 - 22:30
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    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor deplasmanına konuk oldu.

    Çotanak Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı maç 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

    Ligde son 14 maçta bir kez kaybeden Beşiktaş, 8. beraberliğini aldı ve 51 puana yükseldi. Giresunspor ise puanını 40 yaptı.

    Beşiktaş, Giresunspor ile berabere kaldı #1

    Valerien Ismael ile 5 puan

    Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael yönetiminde çıktığı 3 maçta 5 puan aldı.

    Siyah-beyazlılar, Ismael ile çıktığı maçlarda Trabzonspor ile 1-1, Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı. Tek galibiyet ise Alanyaspor karşılaşmasında alınan 4-1'lik galibiyet.

    Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, iç sahada Kasımpaşa ile karşılaşacak. Giresunspor, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olacak.

    Beşiktaş, Giresunspor ile berabere kaldı #2

    Beşiktaş, Giresunspor ile berabere kaldı #3


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