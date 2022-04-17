Beşiktaş, Giresunspor ile berabere kaldı

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Giresunspor deplasmanında 0-0 berabere kaldı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor deplasmanına konuk oldu.

Çotanak Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı maç 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Ligde son 14 maçta bir kez kaybeden Beşiktaş, 8. beraberliğini aldı ve 51 puana yükseldi. Giresunspor ise puanını 40 yaptı.





Valerien Ismael ile 5 puan

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael yönetiminde çıktığı 3 maçta 5 puan aldı.

Siyah-beyazlılar, Ismael ile çıktığı maçlarda Trabzonspor ile 1-1, Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı. Tek galibiyet ise Alanyaspor karşılaşmasında alınan 4-1'lik galibiyet.

Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, iç sahada Kasımpaşa ile karşılaşacak. Giresunspor, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olacak.



