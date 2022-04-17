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Beşiktaş, Giresunspor ile berabere kaldı
Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Giresunspor deplasmanında 0-0 berabere kaldı.
- Haber Merkezi
- 17.04.2022 - 22:25
- Güncelleme : 17.04.2022 - 22:30
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor deplasmanına konuk oldu.
Çotanak Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı maç 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Ligde son 14 maçta bir kez kaybeden Beşiktaş, 8. beraberliğini aldı ve 51 puana yükseldi. Giresunspor ise puanını 40 yaptı.
Valerien Ismael ile 5 puan
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael yönetiminde çıktığı 3 maçta 5 puan aldı.
Siyah-beyazlılar, Ismael ile çıktığı maçlarda Trabzonspor ile 1-1, Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı. Tek galibiyet ise Alanyaspor karşılaşmasında alınan 4-1'lik galibiyet.
Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, iç sahada Kasımpaşa ile karşılaşacak. Giresunspor, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olacak.