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    Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Beşiktaş hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Giresunspor ile kozlarını paylaşacak. Maçın detayları belli oldu.
    • 14.12.2022 - 10:07
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    Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Beşiktaş, 2022 Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlık maçları ile çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Süper Lig ekiplerinden Giresunspor ile karşılaşacak.

    2022 Dünya Kupası sebebiyle verilen arada şimdiye kadar 4 hazırlık maçı yapan Beşiktaş bu maçların üçünü kazanırken bir maçtan beraberlikle ayrıldı.

    Beşiktaş oynadığı son hazırlık maçında Belçika takımı Westerlo'yu Nathan Redmond'un golüyle 1-0 yenmeyi başardı.

    Beşiktaş ile Giresunspor'un karşı karşıya geleceği hazırlık maçının saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. İşte maçın detayları..

    Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman?

    Beşiktaş - Giresunspor hazırlık maçı 15 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te oynanacak. Beşiktaş - Giresunspor maçı S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.


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