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- Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 14.12.2022 - 10:07
Beşiktaş, 2022 Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlık maçları ile çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Süper Lig ekiplerinden Giresunspor ile karşılaşacak.
2022 Dünya Kupası sebebiyle verilen arada şimdiye kadar 4 hazırlık maçı yapan Beşiktaş bu maçların üçünü kazanırken bir maçtan beraberlikle ayrıldı.
Beşiktaş oynadığı son hazırlık maçında Belçika takımı Westerlo'yu Nathan Redmond'un golüyle 1-0 yenmeyi başardı.
Beşiktaş ile Giresunspor'un karşı karşıya geleceği hazırlık maçının saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. İşte maçın detayları..
Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman?
Beşiktaş - Giresunspor hazırlık maçı 15 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te oynanacak. Beşiktaş - Giresunspor maçı S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.