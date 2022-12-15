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    Beşiktaş Giresunspor maçında gol düellosu

    Beşiktaş Giresunspor maçında gol düellosu

    Hazırlık maçında Giresunspor ile karşılaşan Beşiktaş, müsabakayı 5-3'lük skorla kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2022 - 16:14
    • Güncelleme : 15.12.2022 - 16:18
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    Dünya Kupası arasında lige hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Süper Lig temsilcisi Giresunspor ile Antalya'da hazırlık maçı yaptı.

    Beşiktaş'ın gollerini 30 ve 46'ncı dakikalarda Fernandes, 45'inci dakikada penaltıdan N'Koudou, 70'inci ve 86'ncı dakikalarda da Cenk Tosun kaydetti.

    Giresunspor'un gollerini ise 51'inci dakikada Serginho, 80'inci dakikada Doğan Can ve 90'ıncı dakikada penaltıdan Savicevic attı.

    Savunma problemi devam ediyor

    Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in hazırlık döneminde savunmaya ağırlık vererek çok gol yeme sorununu çözmek için uğraştığı biliniyor.

    Buna rağmen yenilen 3 gol, savunmadaki sorunların devam ettiğini gösteriyor.

    Beşiktaş Giresunspor maçında gol düellosu #1

    Beşiktaş Giresunspor maçında gol düellosu #2


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