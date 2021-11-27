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    Beşiktaş - Giresunspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor'u ağırlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2021 - 08:41
    • Güncelleme : 27.11.2021 - 10:45
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    Beşiktaş - Giresunspor maçının muhtemel 11'leri

    Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, GZT Giresunspor'u konuk edecek.

    Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Beşiktaş - Giresunspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekipte ligde de işler yolunda gitmiyor. Yeniden çıkış yaparak zirveye ortak olma planları yapan siyah-beyazlı ekip, kötü gidişe Giresunspor karşısında son vermeye çalışacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Souza, Ghezzal, Pjanic, Can, Larin, Batshuayi

    Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Behich, Pelupessy, Flavio, Suleymanov, Diabate, Serginho, Doukara

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