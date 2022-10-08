Beşiktaş, Giresunspor'u mağlup etti

Süper Lig'in 9.haftasında Beşiktaş, deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Çotanak Stadyumu'nda oynanan ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği maçta kazanan 1-0'lık skorla Beşiktaş oldu.

Gol iptal oldu

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da etkili pozisyonlara girdi. Siyah-beyazlılar, 14. dakikada sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Masuaku'nun kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında oluşan karambol sonrası Tayyip Talha Sanuç topu ağlara gönderdi.

Weghorst, penaltıyı kaçırdı

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu incelemeye gitti. Uğurlu, pozisyonu izledikten sonra, karambolde Weghorst'a faul yapıldığını işaret etti ve golü iptal etti.

Beşiktaş lehine penaltı verdi. Beşiktaş'ta penaltıdan topun başına geçen Weghorst, kaleci Onurcan'ı geçemedi.

Tayyip Talha'dan harika gol

Maçın 34. dakikasında Tayyip Talha Sanuç, harika bir gole imza attı. Masuaku'nun kullandığı kornerde kafalardan seken topa estetik bir vuruş yapan Tayyip Talha, takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı. İlk yarının kalan kısmında gol çıkmayınca Beşiktaş, soyunma odasına 1-0 üstünlükle girdi.

Oğulcan'ın golü ofsayt gerekçesiyle iptal oldu

İkinci yarıda iki takım da pozisyonlara girsede bunlardan yararlanamadı. Borja Sainz'in sağ kanattaki Hayrullah'a ortasını, Hayrullah tek pasla Oğulcan'a indirdi. Oğulcan müsait durumda topu ağlara gönderdi. Oğulcan Çağlayan'ın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol çıkmayınca Beşiktaş, 3 puanın sahibi oldu.

Beşiktaş, 18 puana yükseldi

Alınan bu sonucun ardından Hakan Keleş'in çalıştırdığı Giresunspor, 8 puanda kaldı. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş ise 18 puana yükseldi. Giresunspor, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.