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    Beşiktaş, Giresunspor'u mağlup etti

    Beşiktaş, Giresunspor'u mağlup etti

    Süper Lig'in 9.haftasında Beşiktaş, deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.
    • 08.10.2022 - 22:03
    • Güncelleme : 08.10.2022 - 22:26
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    Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Çotanak Stadyumu'nda oynanan ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği maçta kazanan 1-0'lık skorla Beşiktaş oldu.

    Gol iptal oldu

    Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da etkili pozisyonlara girdi. Siyah-beyazlılar, 14. dakikada sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Masuaku'nun kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında oluşan karambol sonrası Tayyip Talha Sanuç topu ağlara gönderdi.

    Beşiktaş, Giresunspor u mağlup etti #1

    Weghorst, penaltıyı kaçırdı

    Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu incelemeye gitti. Uğurlu, pozisyonu izledikten sonra, karambolde Weghorst'a faul yapıldığını işaret etti ve golü iptal etti.

    Beşiktaş lehine penaltı verdi. Beşiktaş'ta penaltıdan topun başına geçen Weghorst, kaleci Onurcan'ı geçemedi.

    Beşiktaş, Giresunspor u mağlup etti #2

    Tayyip Talha'dan harika gol

    Maçın 34. dakikasında Tayyip Talha Sanuç, harika bir gole imza attı. Masuaku'nun kullandığı kornerde kafalardan seken topa estetik bir vuruş yapan Tayyip Talha, takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı. İlk yarının kalan kısmında gol çıkmayınca Beşiktaş, soyunma odasına 1-0 üstünlükle girdi.

    Beşiktaş, Giresunspor u mağlup etti #3

    Oğulcan'ın golü ofsayt gerekçesiyle iptal oldu

    İkinci yarıda iki takım da pozisyonlara girsede bunlardan yararlanamadı. Borja Sainz'in sağ kanattaki Hayrullah'a ortasını, Hayrullah tek pasla Oğulcan'a indirdi. Oğulcan müsait durumda topu ağlara gönderdi. Oğulcan Çağlayan'ın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

    Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol çıkmayınca Beşiktaş, 3 puanın sahibi oldu.

    Beşiktaş, 18 puana yükseldi

    Alınan bu sonucun ardından Hakan Keleş'in çalıştırdığı Giresunspor, 8 puanda kaldı. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş ise 18 puana yükseldi. Giresunspor, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

    Beşiktaş, Giresunspor u mağlup etti #4

    Beşiktaş, Giresunspor u mağlup etti #5

    Beşiktaş, Giresunspor u mağlup etti #6

    Beşiktaş, Giresunspor u mağlup etti #7


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