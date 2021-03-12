Beşiktaş gollü maçta Başakşehir'i mağlup etti

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 3-2'lik skorla kazandı.





GOL DÜELLOSU

Beşiktaş, 42. dakikada Cyle Larin'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde kapattı. Başakşehir, 52. dakikada Deniz Türüç'ün golüyle eşitliği sağladı. Siyah beyazlılar, 68. dakikada Welinton'un golüyle tekrar öne geçmeyi başardı. Başakşehir, 76. dakikada Demba Ba ile tekrar eşitliği sağladı.

Beşiktaş, 84. dakikada Josef de Souza ile 3. kez öne geçti ve maçı kazanmayı başardı.





BEŞİKTAŞ İLK KEZ 2 MAÇTA DA YENDİ

Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş, Süper Lig tarihinde ilk kez rakibini iki maçta da mağlup etti.

Üst üste 6. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 63'e yükseltti ve takipçileri Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 5 puan önünde zirvede yer aldı. Başakşehir ise 29 puanda kaldı.

Beşiktaş, ligde bir sonraki maçında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Başakşehir ise Denizlispor'un konuğu olacak.



