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    Beşiktaş, Göztepe engelini Ljajic ve Aboubakar'la geçti

    Beşiktaş, Göztepe engelini Ljajic ve Aboubakar'la geçti

    Süper Lig'in 21. haftasında Tripic'in golüyle geriye düşen Beşiktaş, Ljajic ve Aboubakar'ın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2021 - 20:53
    • Güncelleme : 24.01.2021 - 20:56
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    Süper Lig'de 21. hafta maçında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geldi. İstanbul'da Dolmabahçe'de oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Beşiktaş oldu.

    Beşiktaş, Göztepe engelini Ljajic ve Aboubakar la geçti #1

    LJAJIC VE ABOUBAKAR SAHNEDE

    Beşiktaş'ın golleri 48. dakikada Adem Ljajic ve 77. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti. Göztepe'nin tek golü 39. dakikada Peter Zulj'tan geldi.

    Ligde son 9 haftada 8. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 44'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. İki maç sonra kaybeden Göztepe 25 puanda kaldı.

    Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, Trabzonspor'u ağırlayacak. Göztepe, Denizlispor'a konuk olacak.

    Beşiktaş, Göztepe engelini Ljajic ve Aboubakar la geçti #2

    Beşiktaş, Göztepe engelini Ljajic ve Aboubakar la geçti #3

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