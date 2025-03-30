Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

DHA

Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Dünkü maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA SONA ERDİ

Diğer oyuncuların ısınma koşularıyla başladıkları idman, 5’e 2 top kapma çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

BEŞİKTAŞ, 1 GÜN İZİN YAPACAK

Siyah-beyazlılar, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 1 Nisan Salı günü saat 11.45’te yapacağı antrenmanla devam edecek.