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Beşiktaş-Göztepe maçının ilk 11'leri
Süper Lig'de lider Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.
- Haber Merkezi
- 24.01.2021 - 18:02
- Güncelleme : 24.01.2021 - 18:51
Süper Lig'in 20. haftasında zirveye yerleşen Beşiktaş, sahasında ağırladığı İzmir ekibi Göztepe karşısında liderliğini sürdürmek için mücadele edecek.
Ligdeki son maçında, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenen siyah-beyazlılar, 41 puanla liderliğini sürdürüyor.
Son maçında Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup eden Göztepe ise 25 puanla 10. sırada.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N’Sakala, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar
Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Tripic, Cherif