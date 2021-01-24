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    Beşiktaş-Göztepe maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'de lider Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2021 - 18:02
    • Güncelleme : 24.01.2021 - 18:51
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    Beşiktaş-Göztepe maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 20. haftasında zirveye yerleşen Beşiktaş, sahasında ağırladığı İzmir ekibi Göztepe karşısında liderliğini sürdürmek için mücadele edecek.

    Ligdeki son maçında, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenen siyah-beyazlılar, 41 puanla liderliğini sürdürüyor.

    Son maçında Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup eden Göztepe ise 25 puanla 10. sırada.

    İLK 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N’Sakala, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

    Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Tripic, Cherif

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