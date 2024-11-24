Beşiktaş - Göztepe maçının ilk 11'leri

Haber Merkezi
Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'yi konuk edecek.
Dolmabahçe'de saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Alper Akarsu yönetecek.
Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Erkan Engin görev yapacak. Mücadeleyi beIN Sports 1 naklen yayınlayacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa, Semih
Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Solet, Matsuki, Juan, Romulo
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