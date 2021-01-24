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Beşiktaş - Göztepe maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'de lider Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi ağırlıyor, İşte muhtemel 11'ler..
- Haber Merkezi
- 24.01.2021 - 06:56
Süper Lig'in 20. haftasında zirveye yerleşen Beşiktaş, sahasında ağırladığı İzmir ekibi Göztepe karşısında liderliğini sürdürmek için mücadele edecek.
Ligdeki son maçında, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenen siyah-beyazlılar, 41 puanla liderliğini sürdürüyor.
Son maçında Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup eden Göztepe ise 25 puanla 10. sırada.
MAÇIN HAKEMİ ALİ ŞANSALAN
Park Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Mensah, Larin, N'Koudou, Aboubakar.
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic, Titi, Berkan Emir, Zulj, Nwobodo, Soner Aydoğdu, Tripic, Halil Akbunar, Ndiaye.