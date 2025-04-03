Beşiktaş - Göztepe: Muhtemel 11'ler

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Türkiye Kupası çeyrek final maçında Beşiktaş, sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

BEŞİKTAŞ, GÖZTEPE'Yİ AĞIRLIYOR

Siyah-beyazlı futbol takımı, Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu'nu 3 galibiyetle 9 puan toplayarak lider tamamladı.

Son olarak Süper Lig'de oynanan derbide Galatasaray'ı 2-1 yenerek moral kazanan "Kara Kartal", Göztepe'yi de mağlup ederek yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek finalde turu geçen ekip, Trabzonspor-Sipay Bodrum FK eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Chamberlain, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile.

Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Koray Günter, Nielsen, Dennis, Miroshi, İsmail, Tijanic, Romulo, Juan.