Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş-Göztepe Ziraat Türkiye Kupası maçı şifreli mi yayınlanacak?

Beşiktaş son zamanların en hızlı çıkış yapan takımı Göztepe ile Ziraat Türkiye Kupası maçında karşılaşacak.

Göztepe uzun bir süre küme düşme hattına kadar gelmişti ancak yapılan takviyeler ve çalışmalar sayesinde, yeniden yukarıya tırmanmaya başladı.

Beşiktaş ise Sergen Yalçın'dan sonra kaybettiği formunu bulmaya başladı fakat son maçlarda inişli-çıkışlı bir performans sergiliyor.

İki takımın çeyrek final biletini almak için mücadele edeceği karşılaşmanın detayları merak edilmeye başlandı.

Maçı stat dışında evinde izlemek isteyenler, "Beşiktaş-Göztepe Ziraat Türkiye Kupası maçı şifreli mi yayınlanacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Beşiktaş-Göztepe Ziraat Türkiye Kupası maçı şifreli mi yayınlanacak? İşte yanıtı...

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Beşiktaş-Göztepe Ziraat Türkiye Kupası maçı 10.02.2022 Perşembe günü yani bugün Vodafone Park'ta oynanacak. Mücadele 20:30'da başlayacak. Beşiktaş-Göztepe maçı, A Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayımlanacak.

B EŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Pjanic, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Göztepe: İrfan Can, Kerim, Dino, Atınç, Angel, Berkan, Obinna, Halil, Soner, Ndiaye, Di Santo